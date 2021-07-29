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الخميس، 29-07-2021 01:32 م

الألكسو تهنئ الأردن بتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي

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الوكيل الإخباري - هنأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الألكسو، الأردن، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني والقائمين على التراث، على تسجيل مدينة السلط على قائمة التراث العالمي خلال الدورة 44 الحالية لاجتماع لجنة التراث العالمي.

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وقالت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذا النجاح يؤكد ما تتمتع به المملكة من تراث متنوع وأصيل، فبعد البتراء وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي الروم وموقع المعمودية، فإن قائمة التراث العالمي تتعزز بمدينة السلط الواقعة على الطريق المؤدية إلى فلسطين والمحتوية فسيفساء من المعالم تعود إلى فترات تاريخية متعددة ما جعلها "مدينة التسامح والضيافة الحضرية".


وأضافت أن المنظمة على استعداد تام للاستمرار بتقديم الدعم للمملكة لما فيه خير التراث بمختلف أصنافه، ولكل الملفات المرشحة للتسجيل لدى اليونسكو، ووضع كل إمكاناتها وخبراتها تحت تصرف البلدان العربية في مجالات جرد الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها وتوثيقها وتثمينها وحسن إدارتها في إطار مشاريع السياحة الثقافية وبرامج التنمية المستدامة بصفة عامة.

 




 

 


 

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