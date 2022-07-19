"الألكسو" في اليرموك ينضم لكرسي الشبكة العلمية المنتسبة لمنظمة الألكسو

الوكيل الإخباري - وافقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في تونس اليوم الثلاثاء، على طلب جامعة اليرموك بالتحاق كرسي الألكسو للدراسات والبحوث التربوية في الجامعة إلى شبكة الكراسي العلمية المنتسبة للألكسو منذ تموز 2022.
وذكر شاغل الكرسي الدكتور فواز المومني انه تم إنشاء كرسي الألكسو للدراسات والبحوث التربوية في جامعة اليرموك بقرار من مجلس عمداء الجامعة، ويتبع الكرسي للشبكة العلمية لكراسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو.
وأشار إلى أن الكرسي يهدف إلى المساهمة مع مؤسسات الدولة المختلفة في إجراء الدراسات وتنفيذ البرامج والأبحاث التربوية في المملكة والمنطقة العربية، والإسهام في نشر المعرفة وإقامة الندوات والحلقات العلمية، إضافة إلى العمل على إقامة الروابط مع المؤسسات والجامعات والمعاهد العلمية المحلية والدولية وتبادل الخبرات بينها وبين الكرسي.