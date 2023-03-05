الأمانة: إصدار قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين والموردين المتعاملين معها

الوكيل الإخباري - تعكف أمانة عمان الكبرى على إصدار قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين والموردين المتعاملين معها، في نهاية العام الحالي مع نشر أسماء الشركات الفائزة في الصحف المحلية وموقعي الأمانة الرسمي ودائرة العطاءات والمشتريات الإلكتروني.

اضافة اعلان



وقالت الأمانة في بيان اليوم الأحد، إن دائرة العطاءات والمشتريات حددت 5 معايير لدخول القائمة الذهبية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة لهذه الغاية، من خلال تقييم الانطباع العام، حجم العمل مع الأمانة، الالتزام بالمواصفات، الالتزام بالوقت والجودة.



وأعلنت عن تكريمها للشركات الفائزة التي تصدرت القائمة نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه سيجري بشكل دوري مراجعة وإعادة تقييم هذه الآلية للوصول لأحدث الممارسات والمعايير في هذا المجال.



ويأتي هذا الإجراء ضمن سعي الأمانة المستمر للتحسين والتطوير وترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.