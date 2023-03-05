الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

بريطانيا تحظر على المهاجرين غير الشرعيين البقاء فيها

السعودية ترسل طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

تحويل حركة السير من نفق عبدون باتجاه الدوار الرابع إثر تصادم 3 مركبات

السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

الأحد، 05-03-2023 02:50 م

الأمانة: إصدار قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين والموردين المتعاملين معها

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n


الوكيل الإخباري - تعكف أمانة عمان الكبرى على إصدار قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين والموردين المتعاملين معها، في نهاية العام الحالي مع نشر أسماء الشركات الفائزة في الصحف المحلية وموقعي الأمانة الرسمي ودائرة العطاءات والمشتريات الإلكتروني.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة في بيان اليوم الأحد، إن دائرة العطاءات والمشتريات حددت 5 معايير لدخول القائمة الذهبية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة لهذه الغاية، من خلال تقييم الانطباع العام، حجم العمل مع الأمانة، الالتزام بالمواصفات، الالتزام بالوقت والجودة.


وأعلنت عن تكريمها للشركات الفائزة التي تصدرت القائمة نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه سيجري بشكل دوري مراجعة وإعادة تقييم هذه الآلية للوصول لأحدث الممارسات والمعايير في هذا المجال.


ويأتي هذا الإجراء ضمن سعي الأمانة المستمر للتحسين والتطوير وترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2SFdhVPd0XPSJEVG9Dop69n3yijbOgJ0FaUiTKCn

إطلاق مشروع إنتاج السماد العضوي بالعقبة

BumafRt4VJRpg9WJ6qfX9UFCMQks70RCSVaf8182

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

مديرية الامن العام

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

785964d2-bfe2-431f-b793-74cbc2568189

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

2jd4sMxqQXyzVZjROGgtEiZclJNr8J1L5d6c3fkr

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
63fdd28a8f7b3

الأمانة تغلق ساحة فيصل الخميس وتعلن عن تحويلات للسير

7173201817 (1)

عطلة رسمية لموظفي أمانة عمان الكبرى الخميس المقبل

M63A2114 - Copy

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

329854672_1161996494480419_7271833542914510144_n

الأمانة: الباص السريع يعمل كالمعتاد

M63A2084

الأمانة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات عند تخزين البضائع في المستودعات

11202226141139919426185

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت