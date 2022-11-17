الأمانة: إغلاق المحلات التجارية في نفق الجامعة الأردنية بالشمع الأحمر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى، ناصر رحامنة إن الأمانة قامت بإغلاق المحلات التجارية في نفق الجامعة الأردنية بالشمع الأحمر لعدم امتلاكها تراخيص.

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وأضاف رحامنة اليوم الخميس رداً على استفسار "الوكيل الإخباري" أن الأمانة طالب المحلات التجارية بتصويب أوضاعها من مدة بسبب عدم امتلاكها تراخيص عمل أو عقود بينها وبين الأمانة.



ولفت أن الأمانة أعطت مهلة لأصحاب المحلات في نفق الجامعة الأردنية لتصويب أوضاعهم قانونياً إلا أنهم رفضوا ذلك باستثناء 4 محلات تجارية قدمت طلب تصويب أوضاع.



وأكد أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الـ 4 محلات التي ترغب في تصويب أوضاعها ومن ثم السماح لهم بالعودة للعمل في نفق الجامعة الأردنية.

