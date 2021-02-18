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الخميس، 18-02-2021 11:00 ص

استئجار 90 آلية للتعامل مع الظروف الجوية

الأمانة: إغلاق جسر المدينة الرياضية احترازيا

جسر
جسر المدينة الرياضية


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ان الامانة قامت باستئجار 90 آلية إضافة إلى آلياتها الـ 162 التي أعدت للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

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وبين الرحامنة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن كادرها والمقدر بــ 5000 فرد يعملون بورديتين بأقصى إمكانياتهم لفتح الطرق الرئيسية والفرعية خاصة بالمناطق الغربية والشمالية من عمان والتي تراوحت سماكة الثلوج فيها ما بين 20 إلى 30 سنتيمترا.


وقال الرحامنة، انه تم إغلاق جسر المدينة الرياضية احترازيا بالاتفاق مع دائرة السير، منوها إلى أن الأمانة تعاملت مع 250 شكوى كان من بينها أفراد تقطعت بهم السبل وتم تأمينهم كما تم تامين آخرين كانوا مركباتهم وتم مساعدتهم بالتعاون مع عدة جهات من ذات العلاقة إضافة إلى التعامل مع سقوط بعض الاشجار وانقطاعات للتيار الكهربائي.

 

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