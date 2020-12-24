الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 02:09 م

الأمانة: استكمال العمل بوصلة المحطة مساء اليوم

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الوكيل الإخباري - تستكمل أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير، اعتباراً من الساعة 11 من مساء اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أسابيع بوصلة المحطة، وسيتم إغلاق (اللوب) القادم من جسر النشا باتجاه شارع الجيش والمؤدي إلى وسط البلد، للبدء بتجهيز قواعد جسر وصلة المحطة الرابط بين جسر الاستقلال ومجمع المحطة، استكمالا للأعمال الخاصة بالوصلة ضمن مشروع الباص السريع التردد.

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وقال مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، إن البديل سيكون للقادم من شارع اليرموك باتجاه وسط البلد اشارة النشا باتجاه شارع الملك عبدالله الأول وصولاً لشارع الجيش.


وستوفر أمانة عمان الكبرى وإدارة السير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بموقع الإغلاق ومسار الطريق البديل مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بالموقع.



 




 

 


 

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