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السبت، 03-04-2021 01:26 م

احالة عطاء بركة البيبسي خلال ٣ أسابيع

الأمانة : التسهيلات العمرانية متاحة للجميع

امانة
أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمان الكبرى، يوسف الشواربة ان محاور التكثيف العمراني في العاصمة بزيادة عدد الطوابق والشقق سيكون مخصص على شوارع منها (الرسالة والأعيان والأميرة بسمة ) ؛ فضلا عن مناطق أخرى من مناطق التنظيم الخاص.

وأشار ، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن “التكثيف العمراني ” سيكون في مناطق أخرى جديدة من حيث التنظيم في عمان، و أن التسهيلات العمرانية والمالية متاحة أمام جميع المواطنين والمستثمرين دون استثناء.

وكشف الشواربة عن توجه قريب لإنشاء نفق صغير في شارع الاستقلال يربط الهاشمي الشمالي بالجنوبي ، ونفق آخر بالقرب من كلية التربية الرياضية  على شارع الشهيد ، بهدف تحسين الواقع المروري والتخفيف من الازدحامات المرورية  .

وقال " إن لجنة امانة عمان المشكلة بقرار من مجلس الوزراء ستمارس  كامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الامانة  بموجب القانون ، وان العمل في الامانة سيستمر وفق الرؤية المؤسسية لتقديم كامل الخدمات المنوطة بها" .

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ولفت أمين عمان عن توجه لتشغيل تجريبي للباص السريع ضمن المسار الاول للمشروع من خلال ٢٤ حافلة اذ سيتم طرح عطاء تشغيله في تموز ، في حين سيتم التشغيل التجريبي قبل حزيران  القادم .

وأضاف" إن أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع على وشك الانتهاء وسينجز في غضون عشر ايام شارع الشريف ناصر بن جميل ، فيما سينتهي العمل بتقاطع  طارق خلال حزيران القادم " ٠

وفيما يتعلق ببركة البيبسي قال الدكتور الشواربة " الأمانة ستحيل العطاء بعد ثلاثة أسابيع بعد انتهاء المستشار الفني من إجراء مراجعة لبعض العوائق الفنية المتعلقة بالمشروع" .

وبين أن الامانة تولي موضوع الاستثمار اهتمام خاص من خلال العمل على تقديم التسهيلات اللازمة تنظيميا  للقطاع الخاص و تهيئة البيئة الاستثمارية للنهوض بالقطاع تماشيا مع التوجهات الحكومية بالخصوص .

وفيما يخص الاعفاءات ، أوضح الشواربة  إن اعفاء الرسوم والغرامات المستحقة والبدلات كبدل المواقف، والرسوم الانشائية، وتعويض الأبنية بنسبة 25% سينتهي في 30 أيلول المقبل.

ولفت إلى أن ضريبة المسقفات والأبنية والأراضي والمعارف تم الاعفاء منها بنسبة 100% من الغرامات حتى نهاية العام، واعفاء بنسبة 15% للضريبة المترتبة على العقار السكني في حال الدفع الكترونياً و10% في حال الدفع النقدي، فيما تم إعفاء بنسبة 25% للقطاع التجاري في حال الدفع الالكتروني و20% في حال الدفع النقدي.

وبين أن الاعفاءات مهمة وفعالة، ويمكن للمواطن بمجرد الدخول إلى موقع الأمانة الحصول على كافة بياناته والمبالغ المترتبة عليه، بالإعفاء من الغرامات والضريبة.

وأشار ان الامانة وعملا بالقرارات الحكومية للتخفيف على المواطنين والقطاعات التي تأثرت بسبب تداعيات أزمة كورونا أعفت  ساحة الصادرات بسوق الخضار من الرسوم وبنسبة ٧٥ %، تشجيعا ودعما للقطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات التصديرية للعام ٢٠٢١ .


وقال " ان الامانة ستمنح اعفاء وبنسبة ١٠٠% على جميع بنود الرسوم والبدلات  للقطاعات التي اغلقت بموجب أوامر الدفاع ، وبنسبة ٢٥ لباقي  رخص المهن وحتى تاريخ ٧/1 / ٢٠٢١، بالدخول الكترونيا على خدمة الإعفاءات.

 

 

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