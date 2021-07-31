الأمانة : الدفع للباص السريع إلكتروني فقط

الوكيل الإخباري - أكد مدير عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس خالد أبو عليم إن زمن الرحلة الواحدة في الباص السريع لكامل المسار يتراوح ما بين 40-45 دقيقة بطول يبلغ 17 كم، من المحطة الرئيسية في صويلح إلى رأس العين، وذلك بحسب رصد الرحلات خلال ثلاثة ايام من التشغيل التجريبي.





وأضاف في تصريحات صحافية ، أن الأجرة الرسمية للباص السريع بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي بعد عشر أيام ستكون لكامل المسار من صويلح إلى رأس العين محددة بـ 65 قرشا، مشيرا إلى أنه سيتم تجزئة الاجرة حسب المسافة المقطوعة.

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وأضاف أنه استقل الباص السريع في اليوم الاول لتشغيله 3700 راكب فيما استقله في اليوم الثاني 7121 راكبا، واصفا النتائج بالمشجعة جدا.







وبين أن مشروع "الباص السريع" هو التسمية التي درجت ولكن المسمى الرسمي هو "الباص سريع التردد المنتظم" والمربوط بفترة زمنية منتظمة، لافتا إلى ان الخدمة لها مسرب مستقل لا تشترك مع المركبات إلا في اجزاء بسيطة، لافتا أن هناك ثلاث نقاط التقاء للباص السريع مع المسرب الطبيعي.

وأكد أبو عليم أن أول رحلة للباص السريع تبدأ في الساعة السادسة صباحا وتنطلق من ثلاثة مواقع وهي محطة رأس العين ومحطة صويلح ومن دوار المدينة الرياضية بالاتجاهين، لافتا إلى أن عدد حافلات المشروع حاليا يفي بالغرض وتبلغ 24 حافلة.

وتابع: ارتئينا أن نعزز الاسطول بضعف الاسطول الموجود في يوم الجمعة بسبب الاقبال والذي كان اكثر منه في يوم الخميس، معبرا عن سعادته بالأقبال اللافت يوم الجمعة.



وحول آلية الدفع قال إن الدفع الكتروني بالكامل ولا يوجد أي تواصل بين السائق والراكب وبإمكان المواطن أن يدفع الأجرة من خلال بطاقة باص عمان سابقا وممكن الدفع من خلال الهاتف النقال او من خلال البطاقة النقدية.



ولفت إلى أن الإشارات الضوئية مربوطة مع الباص بمجسّات تفتح الاشارة للباص السريع بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الباص يمر كل خمس دقائق على الإشارات الضوئية خلال مساره.



وأكد أنه ومن خلال قراءة حركة السير من قبل ادراة السير لم يتأثر السير بتشغيل المشروع ولم يؤدي لاي ازمة.