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السبت، 18-12-2021 02:24 م

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

لحوم


الوكيل الإخباري - أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى الدكتور شادي العثمان أنه وردت شحنة لحوم مبرده مستورده منشأ جورجي بوزن 863 كيلوغرام بواقع 85 رأس منزوع الليه.

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وقال العثمان إنه تم تشكيل لجنة من الأطباء البيطرين لمعاينتها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري و وجدت صالحة وتم إجازتها للبيع والاستهلاك.


وأشار إلى انه تم اليوم السبت ذبح ومعاينة 1884 رأس من الأغنام و 179 رأس من الأبقار، وتم معاينة لحوم مبرده مستورد طازجه مفرغة من الهواء الفاكيوم 47،  طن و معاينة لحوم مبردة سوداني مستورد 10 طن، ومعاينة اسماك طازجه بوزن 10 طن.


وقال العثمان إنه تم ذبح وتجهيز 36722 طيرا من الدواجن، وكانت إتلافات الفاكيوم  1227 كيلو غرام، وتم عرض 280 طن من اللحوم في سوق بيع اللحوم المركزي. 

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