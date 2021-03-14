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الأحد، 14-03-2021 06:24 م

الأمانة: بدء تقديم طلبات تصاريح إقامة معرشات الشمام والبطيخ إلكترونياً غدا

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 الوكيل الاخباري - تستقبل أمانة عمان الكبرى، اعتبارا من يوم غد الاثنين، تصاريح معرشات بيع البطيخ والشمام، إلكترونياً، ولغاية نهاية شهر نيسان المقبل.
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وقالت الأمانة في بيان اليوم الأحد، إن التصريح موسمي ومؤقت ولا يكسب المصرح له حقا بالاستمرار فترة أطول من المسموحة، كما يقر طالب التصريح حصوله على موافقة مالك قطعة الأرض المسبقة ويتعهد بتحمل كافة التبعات القانونية والمالية والإدارية المترتبة في حال حصول اعتراض صاحب الأرض تحت طائلة إزالة المعرش دون سابق إنذار ومصادرة التأمين ودون تحمل أمانة عمان لأي تبعات مالية أو إدارية أو قانونية.

وفيما يخص الشروط التنظيمية، فقد بينت الأمانة انها نصت على "توفير المظهر الجمالي لشكل المعرش الذي يتم الموافقة علية من قبل لجنة الكشف وأن لا تتجاوز مساحة المعرش بمساحة مترين ونصف المتر ويتم عرض البطيخ  والشمام داخل المعرش بطريقة لا تشوه المنظر العام وأن يتم حمايتها من التلوث أو التلف ولا يسمح بعرض أي منتجات خارج هذه المساحة".

 




 

 


 

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