الأمانة : تأمين سكان العمارات المخلاة باللويبدة بمواقع امنة

الوكيل الاخباري - أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، في امانة عمان الكبرى، المهندس حسام النجداوي، إن كوادر الأمانة متواجدة في موقع الانهيار حسب طلب الدفاع المدني.



وقال النجداوي في مداخلة له عبر قناة المملكة، إن موقع العمارة المنهارة في جبل اللويبدة محاصر من أربع جهات، مشيرا إلى أن عمر العمارة المنهارة غير معلوم ومن الممكن ان تزيد عن 40 عامًا.



وأضاف، أن تحديد سبب الانهيار لا يمكن حاليا، مشيرا إلى أن الانهيار لا يحدث فجأة وله مؤشرات مسبقة.



وبين النجداوي، أنه تم اخلاء سكان العمارات المجاورة، بشكل احترازي، مبينا أنه سيتم تأمين سكان العمارات المخلاة بمواقع امنة.

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