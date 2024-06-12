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الأربعاء، 12-06-2024 12:50 م

الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي

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الوكيل الاخباري- جددت أمانة عمان التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية والشرعية للأضاحي.

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ودعت الأمانة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى الالتزام بالتعليمات الأنظمة لعملية بيع الأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية انتشار أماكن بيع الأضاحي، والالتزام بالأماكن المخصصة من قبل الأمانة لبيع الأضاحي.


كما شددت الأمانة على أهمية التزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة، وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016، وعدم إحداث مكاره صحية من من خلال مخلفات التعليمات والذبح في الأماكن المخصصة للبيع.


وكانت أمانة عمان حددت في وقت سابق الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي لعام 2024، بعد إجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع البيع للمتقدمين، بعد استيفاء استيفاء التأمينات المستردة وقيمتها 500 دينار .


وأكدت الأمانة أن مواقع بيع الأضاحي التي جرى تحديدها تغطي جميع مناطق العاصمة، ما يسهل وصول المواطنين إليها، وتسهيل عمليات السيطرة البيئية عليها، ومنع تسببها بمكاره صحية.


وقالت الأمانة إنها سيتم إعطاء الأولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم)، مؤكدة أن جميع الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين لديها.


وشملت مناطق بيع الأضاحي التي حددتها الأمانة:


- بسمان: شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمارة.
- ماركا : في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب – دخلة مصنع الاسفنج.
- النصر : شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية.
- ولمناطق ( بدر نزال ، زهران، المقابلين ، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع.
- طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف ( منطقة الكسارات).
- ولمناطق ( القويسمة، راس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة – شارع الشعائر.
- خريبة السوق: شارع الأزرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة.
- ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ): حي الظهير – شارع نالتشك الدمينة.
- ولمناطق ( صويلح ، تلاع العلي ): شارع رفاعة الأنصاري.
- ومناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، أبو نصير ): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة.
كما حددت الأمانة مسلخا في منطقة الماضونة لذبح الأضاحي فقط، وكذلك المسلخ التابع لها في منطقة راس العين.

 




 

 


 

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