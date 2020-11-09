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الإثنين، 09-11-2020 05:58 م

الأمانة تباشر استبدال الإنارة القديمة في العبدلي بموفرة للطاقة

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الوكيل الاخباري - باشرت أمانة عمان اليوم الاثنين، استبدال وحدات الإنارة القديمة ضمن منطقة العبدلي بوحدات موفرة للطاقة لتستكمل بذلك جميع مناطق أمانة عمان وتزويد الأعمدة الجديدة ضمن مناطقها بهذه الوحدات.
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وبحسب مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، فإن استبدال وحدات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة لأعمدة شبكات الكهرباء ضمن منطقة العبدلي هو المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من استبدال الوحدات القديمة (الصوديوم، الزئبق) بوحدات موفرة للطاقة LED لـ 21 منطقة من مناطق أمانة عمان التي بلغ عددها 120 ألف وحدة تقريبا.

وأضاف أن استبدال وحدات الإنارة القديمة يأتي استكمالا لخطة أمانة عمان لترشيد الطاقة باستخدام تكنولوجيا إنارة موفرة للطاقة.

 




 

 


 

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