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الجمعة، 11-03-2022 09:26 م

الأمانة تتعامل مع تطاير ليافطات الدعاية الانتخابية خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - تعاملت أمانة عمّان الكبرى مع تطاير ليافطات ولافتات الدعاية الانتخابية خلال المنخفض الجوي، بحسب الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك لافتات ويافطات تطايرت بفعل الرياح الشديدة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

 

وأضاف أنه لم يتم إحصاء عدد الملاحظات التي تعاملت معها الأمانة خلال المنخفض، داعيا المرشحين إلى تثبيتها بالشكل الصحيح تلافيا لوقوع أضرار مادية أو إصابات وللحفاظ على السلامة العامة على الطرق.

 

وطالب الرحامنة بضرورة التقيد بشروط الدعاية الانتخابية وعدم تثبيت اللافتات واليافطات في الأماكن غير المخصصة مثل الجسور والأنفاق وعلى الأرصفة.

 

وكانت مرحلة الدعاية الانتخابية، بدأت مطلع شباط الماضي، بالتزامن مع بدء مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان المنوي إجرائها في 22 آذار الجاري.

 

وتأثرت المملكة بمنخفض جوي من أصل قطبي حيث شهدت مختلف المناطق تساقطا للأمطار الغزيرة على فترات، فيما تساقطت زخات من الثلوج على المرتفعات الجبلية الشمالية.

 

 


 




 

 


 

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