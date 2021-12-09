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الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 12:03 م

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - سجلت غرفة طوارئ تلاع العلي في امانة عمان 15 ملاحظة اعتيادية خلال المنخفض الجوي الذي ساد المملكة مساء امس وتم التعامل معها من خلال الفرق المعنية.

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وتوزعت الملاحظات في تعطل لبعض الاشارات الضوئية وإطفاءات لبعض شبكات الشوارع الرئيسية، والتعامل مع اغصان اشجار آيلة للسقوط، فيما لم تسجل غرفة الطوارئ اي ملاحظات لمداهمات المياه للمنازل او تجمعات للمياه في الشوارع او الأنفاق المرورية.

 

ودعت الأمانة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22.

 

كما دعت الى إزالة الالواح المتحركة عن اسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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