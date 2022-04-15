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الجمعة، 15-04-2022 09:17 م

الأمانة تحتفل السبت بيوم العلم الأردني - صور

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الوكيل الاخباري - تقوم امانة عمان الكبرى بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني الذي يحتفى به يوم السبت 16 نيسان، برفع الأعلام على امتداد شوارع العاصمة والتقاطعات المرورية.

وأكدت امانة عمان ان الاحتفالية الوطنية بالعلم الاردني تأتي تحت شعار " لنرفع علمنا عالياً" تشمل توزيع 25 ألف علم سيارات في مناطق أمانة عمان يوم السبت ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحا.

ورفعت الأمانة 15 ألف علم دروع، فضلاً عن رفع الف علم سواري، إضافة إلى رفع الأعلام على البيوت والعمارات المحيطة بمبنى الأمانة.

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