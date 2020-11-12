الأمانة تحدد مصير لوحات الدعاية الانتخابية بعد إزالتها

الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ،ناصر الرحامنة ، اليوم الخميس، إن الامانة قامت بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية الناتجة عن الحملات الدعائية الكبيرة والتي تقدر بالآف اللوحات والإعلانات والمواد الدعائية للمترشحين.

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وأضاف الرحامنة لـ "الوكيل الاخباري"، أن الامانة تقوم بتجميع اللوحات في مكان واحد مغلق ، تمهيدا لفرزها والاستفادة منها من قبل المؤسسات الأهلية العاملة بإعادة التدوير في فرزها.

وأكد ، أن الامانة تقوم بواجباتها في وقت الحظر الشامل، بإدامة نظافة المدينة ، وآداء كامل واجباتها خدمة للمواطنين.



