الأمانة تحدد مواقع حظائر بيع الاضاحي

الوكيل الاخباري-

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حددت أمانة عمان الكبرى مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي لعام 2024 ، واعلنت انه سيتم اعتباراً من صباح يوم غداً الاحد 2 حزيران ولغاية 10 حزيران استقبال الطلبات التي تم حصر تقديمها الكترونياً من خلال موقع امانة عمان بالدخول الى الخدمات الالكترونية واختيار نافذة تصاريح الاضاحي .وبينت الامانة انه سيتم في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 10 حزيران ( موعد انتهاء استقبال الطلبات ) اجراء القرعة الكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين ، وانه سيتم استيفاء تامينات مستردة بقيمة 500 دينار .وستغطي المواقع جميع مناطق العاصمة، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة، وتسهيل عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره بتعقيم المواقع باستمرار لمنع حدوث مكاره صحية في المواقع .وجاء تحديد المواقع التي ستغطي كافة مناطق الامانة كالتالي :- بسمان : في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة ام عمار.- ⁠ماركا : في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن ابي طالب - دخلة مصنع الاسفنج .- ⁠النصر : شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية- ⁠ولمناطق ( بدر نزال ، زهران، المقابلين ، العبدلي ) : شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع- ⁠طارق : شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات)- ⁠ولمناطق ( القويسمة ، راس العين ، اليرموك ، المدينة ) : شارع الجسور العشرة - شارع الشعائر- ⁠خريبة السوق : شارع الازرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة- ⁠ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) : حي الظهير - شارع نالتشك الدمينة- ⁠ولمناطق ( صويلح ، تلاع العلي ) : شارع رفاعة الانصاري- ⁠ومناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) : شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة .- ⁠كما حددت أمانة عمان في منطقة أحد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الأضاحي فقط، وكذلك الحال في مسلخ أمانة عمان.وستعمل الامانة على متابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع ، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة ، وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم إحداث مكاره صحية كمخلفات الذبح .واشارت الامانة انه سيتم اعطاء الأولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم) ، علماً ان جميع الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين في أمانة عمّان.