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الأحد، 26-06-2022 02:30 م

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حددت أمانة عمان الكبرى  ( ١١ ) موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي في مختلف أنحاء العاصمة. 

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وقال الناطق باسم الأمانة ناصر رحامنة لـ " الوكيل الإخباري" إنه اعتباراً من اليوم  الأحد يمكن للتجار ومربي الماشية التقديم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة بالدخول على نافذة "  تصريح اضاحي "  على الرابط التالي : http://www.ammancity.gov.jo ٠


- وحددت الأمانة موقع يخدم مناطق ( شفا بدران ، الجبيهة أبو نصير ) في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة . 
 
- ولمناطق ( زهران ، بدر / نزال ، المقابلين ، اليرموك ، والمدينة ) في الشارع الرابط بين شارع الأمير هاشم مع شارع الأمير الحسين / مقابل الشرطة النسائية سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة . 
 
- ولمنطقتي ( طارق ، بسمان ) في شارع الامير فيصل وتقاطعه مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات) سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من خلال المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة . 
 
- ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين خلف الصوامع مقابل محطة توتال.
 
- ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه) . 
 
ولمنطقتي ( القويسمة ورأس العين ) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر).


 
ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية . 
 
- وفي منطقة ماركا على شارع بيعة العقبة / دوار زمزم خلف مسجد عمر الهملان .
 
- ولمناطق صويلح و تلاع العلي والعبدلي على شارع رفاعة الانصاري . 
 
كما حددت امانة عمان مسلخ الماضونة في منطقة أحُد ( موقع لذبح الأضاحي فقط) ، ومسلخ أمانة عمان في ماركا ( موقع لذبح الأضاحي فقط ) .
 
وبين أن هذه المواقع سوف تغطي كافة مناطق العاصمة ، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة ويسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.

 




 

 


 

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