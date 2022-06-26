الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حددت أمانة عمان الكبرى ( ١١ ) موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي في مختلف أنحاء العاصمة.

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وقال الناطق باسم الأمانة ناصر رحامنة لـ " الوكيل الإخباري" إنه اعتباراً من اليوم الأحد يمكن للتجار ومربي الماشية التقديم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة بالدخول على نافذة " تصريح اضاحي " على الرابط التالي : http://www.ammancity.gov.jo ٠



- وحددت الأمانة موقع يخدم مناطق ( شفا بدران ، الجبيهة أبو نصير ) في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة .



- ولمناطق ( زهران ، بدر / نزال ، المقابلين ، اليرموك ، والمدينة ) في الشارع الرابط بين شارع الأمير هاشم مع شارع الأمير الحسين / مقابل الشرطة النسائية سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة .



- ولمنطقتي ( طارق ، بسمان ) في شارع الامير فيصل وتقاطعه مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات) سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من خلال المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة .



- ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين خلف الصوامع مقابل محطة توتال.



- ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه) .



ولمنطقتي ( القويسمة ورأس العين ) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر).





ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية .



- وفي منطقة ماركا على شارع بيعة العقبة / دوار زمزم خلف مسجد عمر الهملان .



- ولمناطق صويلح و تلاع العلي والعبدلي على شارع رفاعة الانصاري .



كما حددت امانة عمان مسلخ الماضونة في منطقة أحُد ( موقع لذبح الأضاحي فقط) ، ومسلخ أمانة عمان في ماركا ( موقع لذبح الأضاحي فقط ) .



وبين أن هذه المواقع سوف تغطي كافة مناطق العاصمة ، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة ويسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.