الأمانة تُحذر خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمان الكبرى، إرشادات خلال المنخفض الجوي القادم على المملكة.

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وقالت الامانة، اليوم الأحد، إنه يجب الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الخروج وقيادة المركبات أثناء تساقط الثلوج أو حدوث الانجماد او تساقط الامطار بغزارة.



وشددت على أهمية التأكد من تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

ومن المُتوقع أن تشهد المملكة الأربعاء المقبل، منخفضاً قطبياً عميقاً مصنفاً من الدرجة الرابعة، سوف تتساقط خلاله الثلوج وتتراكم على ارتفاع 800 متر، وتغطي معظم مناطق العاصمة عمّان.

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