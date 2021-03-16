الأمانة تخالف 18 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - خالفت أمانة عمان الكبرى 18 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع خلال جولاتها التفتيشية الإثنين.

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وبيّنت الأمانة في بيان وصل " الوكيل الإخباري"، الثلاثاء أنه تم مخالفة 10 أفراد داخل السوق المركزي،و8 مخالفات تمت عن طريق رجال الأمن العام.



كما قامت بزيارة 693 منشأة، وتم خلال هذه الزيارات مخالفة وإغلاق منشأة واحدة لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما تم مخالفة وإغلاق 12 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية.



ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.



