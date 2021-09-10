الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة تدرس إنشاء مترو في عمان

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الجمعة، 10-09-2021 08:47 م

الأمانة تدرس إنشاء مترو في عمان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة إن تطوير منظومة النقل العام الذي يعد احد روافع التنمية في المدينة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم وضع خطة استراتيجية للنقل العام في مدينة عمان وسيتم اطلاقها خلال شهر، وتتضمن المرحلة الثانية من الباص السريع بطول 50 كم، ودراسة مالية وفنية للمترو.

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وبين أن 60% من التكلفة المدفوعة للباص السريع والبالغة 100 مليون دينار تم توجيهها لخدمة المدينة وتنفيذ حلول مرورية.

 

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية للباص السريع بداية العام المقبل.

 

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