الأمانة تدعو المواطنين للاستفادة من إعفاء الغرامات

الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين إلى المبادرة بتسديد ضريبة الابنية والاراضي قبل نهاية يوم 31/12/2022 للاستفادة من الخصم التشجيعي في حال التسديد وعلى النحو التالي:



- التنظيم التجاري والصناعي خصم بنسبة 25%

- تنظيم السكن خصم بنسبة 15%

- الاعفاء من الغرامات

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وبينت الأمانة إمكانية الدفع الكترونياً من اي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة.



وسائل الدفع الإلكتروني:

موقع أمانة عمان www.amman.jo

- إي فواتيركم eFAWATEERcom

- الحساب البنكي

- البطاقات الإئتمانية

- محافظ الموبايل الالكترونية



أو نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.



كما دعت المواطنين للاستفسار الى الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان رقم 102 او الرقم 117180.