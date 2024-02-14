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الأربعاء، 14-02-2024 01:05 م

الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

ردت أمانة عمان على بيان نقابة المطاعم الذي يفيد بقيام كوادر التفتيش بالامانة باغلاق المحال التجارية وعدم اعطاء مهلة لتصويب الأوضاع كما جرت العادة في السنوات الماضية بشكل اعتبرته النقابة يضر بسمعة القطاع .اضافة اعلان


ناصر الرحامنة الناطق باسم أمانة عمان، أوضح لـ "الوكيل الإخباري" أن رخص المهن تجدَّد قانوناً في الأول من كانون الثاني من كل عام، وأن الغرامة تُحسب في نهاية شهر اذار، وأن عملية التجديد تتم إلكترونيًا وتكون لصالح القطاع.

وأضاف الرحامنة أنه تم إرسال رسالة نصية لكل المحلات التجارية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب الأوضاع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قانونية.

واشار الرحامنة ان أمانة عمان على استعداد لاستقبال أي شكوى من أصحاب المحال التجارية في حال وجود تصرفات خاطئة لأحد المفتشين، مؤكدًا أن جميع العمليات الميدانية تخضع للرقابة، حيث يتم تثبيت كاميرا على الزي الرسمي للمفتش، وأن أي شكوى من قبل أصحاب المحال تتم مراجعتها.

وكان قد استنكر نقيب  اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد ممارسات أمانة عمان الكبرى وسلوكياتها بالتفتيش على رخص المهن المحدثة للعام ٢٠٢٤، واعتبار كل من لا يحوزها أو يقم بتجديدها مخالف وعليه يتم إغلاق المحال وتغريمها ماليًا مشيرا بأنه جرت العادة في السنوات الماضية باعطاء مهلة لنهاية شهر مارس ، مضيفا بأن طرد الزبائن واغلاق المحال بهذه الطريقة يضر بسمعة القطاع .

 




 

 


 

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