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الثلاثاء، 28-05-2024 03:37 م

الأمانة: ترصيد 915 الف دينار غرامة ضريبة المسقفات المشمولة بالعفو العام

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

كشف الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن قيمة غرامة ضريبة المسقفات التي تم ترصيدها بلغ 915 ألف دينارا.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ "الوكيل الاخباري" إن 7960 عقار استفاد من اعفاء غرامة ضريبة المسقفات من خلال قانون العفو العام.

وكانت قد أعلنت امانة عمان أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الابنية والاراضي والمعارف من تاريخ 19/3/2024 والتي شملها قانون العفو العام سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025 .

وأعلنت أمانة عمان الكبرى أن غرامة المسقفات والمعارف معفاة حسب قانون العفو العام لسنة 2024

 




 

 


 

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