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الأربعاء، 08-03-2023 12:44 م

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للمرور في امانة عمان المهندس محمد الفاعوري إن الأمانة ستبدأ بتنفيذ مجموعة من الحلول المرورية لازمة السير في منطقة دوار الشميساني بعد رمضان.اضافة اعلان


وبين الفاعوري في تصريحات للإذاعة الأردنية، ان عدد المركبات التي تمر الى دوار الشميساني كبير جدا، وسيتم تركيب 5 إشارات ضوئية تعمل على 3 أطوار في الموقع ، دون المساس بحرم الدوار.

وأضاف إن عدد المركبات التي تسير في شوارع عمان كبير جدا ، ويصل الى 1.3 مليون مركبة يوميا .

وأشار إلى أن حل مشكلة السير في نقطة أو موقع معين قد ينقل الازمة الى الموقع الذي يليه ، لذلك تعمل الأمانة حاليا على حل أزمات السير في محاور كاملة ، وبدأنا حاليا في محور الاستقلال، حيث نعمل على تركيب عدد من الإشارات الضوئية.

كما أشار الى وجود حلول لملف الازمة في شارع الاستقلال وشارع المطار، سيتم العمل بها قريبا.

 




 

 


 

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