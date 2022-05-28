الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

الوكيل الاخباري - أسدلت الستارة مساء اليوم السبت، على فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة الذي أقامته أمانة عمان بمناسبة العيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة.



وعبر مواطنون عن ارتياحهم وسعادتهم بالأنشطة والفعاليات التي تضمنها المهرجان والتي جاءت لتناسب جميع أفراد العائلة مثل الالعاب والمسابقات الكرنفالية والسينما الخارجية اضافة للعديد من الفقرات الترفيهية والعروض الموسيقية، وعروض بأزياء تنكرية، وعروض ألعاب خفة اليد، والشخصيات الكرتونية التي زينت محطات المهرجان والتنقل بينها.

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