الأمانة تطلق حملة للتوعية بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- اطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، حملة للتوعية بفيروس كورونا تحت شعار (لصحتك .. تذكر ولا تستهين والباقي عليك) بالشراكة مع المدن الصحية، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية، بالإضافة الى منظمة اليونيسف والجمعية الملكية للتوعية الصحية.

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وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في تصريح صحفي ان الحملة تأتي في سياق الجهود الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا وتعزيز الوعي المجتمعي وخاصة في قطاعات النقل والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمسالخ والتي تشرف عليها الامانة بشكل كامل .



وأضاف ان الأمانة وقبل هذا الاطلاق قامت بإجراء استطلاع آراء افراد المجتمع للوقوف على أفضل الادوات والوسائل التي يجب استخدامها لإرسال رسائل التوعية وقد بينت نتائج الاستطلاع ان الاعلام المجتمعي وخاصة الفيسبوك اخذ المرتبة الاولى في ايصال رسائل التوعية تبع ذلك الاذاعات والمواقع الاخبارية الإلكترونية ثم القنوات التلفزيونية.



وقالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت مهيرات، انه تم تصميم رسائل توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع بمساعدة ودعم شركائنا، حيث تركز الحملة هذه على التوعية في وسائل النقل العام، والتوعية في المطاعم، وكيفية التعامل مع النفايات الطبية، وخاصة الكمامة والكفوف، بالإضافة الى التوعية على اهمية الدفع الالكتروني وتجنب استخدام النقد.



وأشارت مديرة "الشراكة من أجل مدن صحية " أرييلا روجاني، إن جائحة كورونا هي في الأساس أزمة حضرية، ما يضع المدن في طليعة الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة غير المسبوقة.



وأضافت أنه لا تزال "الشراكة" ملتزمة بدعم عمان والمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم لانقاذ الأرواح وحماية سكان المدن وبناء مستقبل صحي.



وسيكون الترويج لتلك الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتصل كل رسالة الى مئات الاف من مستخدمي الانترنت، كما ستشمل الحملة اطلاق مسابقة تهدف الى جعل الافراد شركاء في تصميم واطلاق رسائل التوعية حيث سيتم الطلب من كافة شرائح المجتمع تقديم رسائل توعوية عن مكافحة فيروس كورونا بقوالب مختلفة. وسيتم اختيار أفضل المشاركات وفق اسس ومعايير سوف يعلن عنها لاحقا بالإضافة الى تشكيل لجنة لاختيار المشاركات التي ستدخل في المسابقة، حيث ستحدد عدد المشاركات في المسابقة للدخول في التصفيات بالإضافة الى اعتماد عدد " اللايكات" لكل مشاركة والاختيار لأعلى اللايكات، وسيحصل كل فائز على جائزة تعلن فيما بعد.



