الأمانة تعتذر بشأن حادثة البطيخ التي أثارت الرأي العام أمس

الوكيل الإخباري - قدم نائب مدير الأمانة لشؤون البيئة والمناطق المهندس حسام النجداوي، الاعتذار لمالك بسطة البطيخ التي حطمتها كوادر الأمانة أمس الأربعاء.

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وقال النجداوي في تصريحات صحفية، إن الطريقة التي أزيلت فيها البسطة مرفوضة وغير مقبولة.



وأضاف، مستشهدا بالقرآن الكريم وفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ [الذاريات: 22]، لو أنه وضع بسطته بأي مكان بعيدا عن الشارع بشكل منظم لأتاه رزقه إليه.



وأكد النجداوي، أن هناك مواقع مخصصة للبيع ولا نهدف إلى إيذاء أو قطع أرزاق أي أحد لكن لا بد من النظام والتنظيم.



وأوضح النجداوي أنه خلال حملة لازالة البسطات يوم أمس في لواء القويسمة، طلب من أصحاب البسطات إزالتها من الشارع، إلا أن مالك هذه البسطة رفض، وتعاملت معه كوادر الأمانة بهذه الطريقة.



وبين أن البسطة كانت في الشارع على طول 6 متر بشكل عرضي، ما تسبب بإبقاء مسرب واحد للشارع من أصل 3 مسارب.



وأكد النجداوي رفضه لآلية التعامل مع إزالة البسطة بهذه الطريقة.

