الأمانة تعرض تجربتها بضبط ناقلات الأمراض بالمؤتمر العلمي المتخصص بإدارة المنشآت

الوكيل الإخباري - عرضت أمانة عمان ممثلة بدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان، تجربتها في فعاليات المؤتمر والمعرض العلمي المتخصص بإدارة المنشآت، الذي أقيم في الفترة من 10 - 12 أيار، في قاعات مبنى زارا للمعارض في عمان.

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وقدمت مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض المهندسة شتورة العدوان ورقة عمل في المؤتمر بعنوان "مكافحة ناقلات الأمراض في مناطق أمانة عمان الكبرى" تحدثت فيها حول الاستراتيجيات والبرامج التطويرية التي اتبعتها أمانة عمان لتطوير عملية مكافحة ناقلات الأمراض في المناطق والأحياء ورفع كفاءة العمل بهدف توفير البيئة الصحية والسليمة بالمدينة فضلا عن تحقيق رضى متلقي الخدمة.

كما عرضت دائرة ضبط ناقلات الأمراض ضمن جناحها الخاص في المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات المؤتمر، أعمال الدائرة ومصنع إنتاج الطعوم إضافة لشرح حول طبيعة عمل الدائرة والبرامج والخطط المتبعة لزوار المعرض .

وسلط المؤتمر، الذي افتتحه وزير الصناعة والتجارة الضوء على العديد من المحاور الهامة التي تركز على استشراف الآليات والتقنيات الحديثة في قطاع إدارة المنشآت والتعريف بأهميتها، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص. واستعراض التحديات وعرض الفرص والتشجيع على الاستثمار وتشبيك العلاقات الاقتصادية بين مقدمي الخدمات من جهة وبين الجهات الحكومية من جهة أخرى.