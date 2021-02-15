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الإثنين، 15-02-2021 05:54 م

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى

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الوكيل الاخباري - أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وقال في اجتماع عقد مساء اليوم في مركز الحسين الثقافي ضم مدراء الدوائر والمناطق ومسؤولي الأمانة بحضور مدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي إلى الاستعداد بكل الطاقات والإمكانات الموجودة لدى أمانة عمان وتوزيع العمل والجهد على شفتين باليوم الواحد.
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وأكد الشواربة على أهمية تأمين الأدوات والتجهيزات والملابس لعمال الوطن ودعا المدراء أن يهتموا بهم وأن لا يتم تعريضهم للخطر في حال إرتفاع منسوب المياه أو الثلوج للحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمان الكبرى بكوادرها الهندسية والفنية والعمالية والمهنية قادرة على العمل بمختلف الظروف على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

وأكد الشواربة أن عدد كاسحات الثلوج في الأمانة يبلغ عدد 162 كاسحة ستعمل ليل نهار حسب المسارات المعدة على الخطة إضافة إلى الآليات الأخرى مؤكداً على العمل برصد أي مشكلة والعمل على حلها حلا جذريا.

 




 

 


 

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