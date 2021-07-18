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الأحد، 18-07-2021 12:40 م

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

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أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان أن عطلة عيد الأضحى المبارك للسوق المركزي ستقتصر على أول أيام العيد فقط ، وأنه سيتم ثاني أيام العيد إستقبال المنتجات البستانية .
 
وحددت امانة عمان دوام دائرة المسالخ ، وفق بيان وصل " الوكيل الإخباري" ، من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الرابع ، مع استئناف اعماله الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك طيلة أيام العيد .
 
وستقوم الأمانة من خلال أطباء بيطريين في دائرة المسالخ بفحص أضاحي المواطنين بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة والتي حددتها أمانة عمان واعلنت عنها .
 
وأكدت أمانة عمان جاهزية الحدائق العامة وعددها 142 لاستقبال المواطنين طيلة عطلة العيد من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساءً، وحددت ساعات فتح حدائق الطيور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء ، هذا بالإضافة الى جاهزية 10 متنزهات تتواجد داخل حدود امانة عمان .
 
كما حددت دوام كوادر دائرة البيئة واقسام النظافة في كافة مناطقها خلال عطلة العيد بواقع 100% على ان تعمل بنظام ثلاث "شفتات" مع توزيع عمال الوطن على مواقع بيع الأضاحي وتخصيص آلية نظافة وحاويات في كل موقع من هذه المواقع  .
 
وستعمل دائرة الرقابة الصحية والمهنية بواقع 100% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتفتيش على المنشآت الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الملاحم ، والمطاعم ، والمولات ، والمقاهي مع الأخذ بالاعتبار التشديد والرقابة على تطبيق أوامر الدفاع ، بالإضافة للتفتيش على الحظائر المخالفه خارج مواقع الاضاحي و متابعة جميع الملاحظات بخصوص المكاره الصحية .

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