الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة "غزيرة أمطار" اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.



واكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، جاهزية الأمانة للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 )



ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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