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الخميس، 08-07-2021 12:16 م

الأمانة تعلن عن مشروع جديد لتخفيف خطر الفيضانات المفاجئة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن مشروع يهدف إلى تخفيف خطر الفيضانات المفاجئة في عمّان.

وقالت الأمانة، في بيان لها الخميس، إن مشروع “تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة منعة المجتمعات الأكثر تأثراً من الأردنيين واللاجئين السوريين لمواجهة الفيضانات المفاجئة” ممول من قبل الحكومة اليابانية، لافتة إلى أنه يتم تنفيذه بالتعاون مع الأمانة.

وأكّدت، أنّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” معني بتركيب أنظمة لحصاد مياه الأمطار في بعض الأبنية السكنية؛ وذلك للتخفيف من خطر الفيضانات المفاجئة في منطقة وسط البلد.

وبيّنت أنّ النظام يتكون من مزاريب لتجميع مياه الأمطار من الأسطح وتخزينها في خزانات أرضية خاصة ضمن ارتداد قطعة الأرض خلال فترات العواصف المطرية، موضحة أنّ الهدف من المشروع المساهمة في تخفيف خطر الفيضانات المفاجئة في عمّان وكذلك لرفع الوعي حول أهمية دور المجتمع المحلي في بناء منعة المدينة ضد الفيضانات المفاجئة من خلال تطبيق بعض الممارسات الخضراء ضمن قطع الأراضي السكنية للتخفيف من جريان مياه الأمطار في الشوارع وبالتالي التخفيف من حدة الفيضانات الناتجة عن أسباب عديدة أهمها التغير المناخي والتوسع العمراني.

ودعت الأمانة القاطنين في إحدى مناطق المهاجرين، والرجوم، وجبل القلعة، وجبل النصر، وجبل الجوفة، وجبل التاج، والأشرفية، ورأس العين، والجبل الأخضر، التي عانت من فيضانات أثناء العواصف المطرية في السنوات الماضية والراغبين بتركيب مثل هذا النظام ضمن ارتداد أراضيهم التسجيل.

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