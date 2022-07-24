الأمانة تعيد تأهيل مرافق خدمية شرق عمان - صور

الوكيل الإخباري - أنهت أمانة عمان الكبرى ضمن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء لعدد من الأحياء السكنية شرق مدينة عمان ، إعادة تأهيل مواقع خدمية ومجتمعية تشهد اكتظاظ سكاني وحاجة ملحة للتحسين.

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وحسب مدير وحدة متابعة واستدامة المشاريع المهندسة ساجدة النسور، فقد تم إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الخضراء لثلاث مواقع هي حديقة محمود القضاة / منطقة النصر ، والدرج السابع الواقع على شارع القدس /منطقة بدر ، و فضلة الأرض الواقعة على شارع فلسطين / منطقة النصر .



وأضافت تم الانتهاء من تنفيذ غابات حضرية باستخدام طريقة مواكي اليابانية لثلاث مواقع هي حديقة عمر الفيصل ، وحديقة العبداللات / منطقة ماركا ، وغابة شارع المنارة / منطقة النصر ، لافتة أن طريقة مواكي تستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط و أثبتت نجاحاً كبيراً .



وأعرب سكان ومرتادي الحدائق عن ارتياحهم لنتائج المشروع التي انعكست على زيادة المساحات الخضراء وتوفير بنية تحتية مناسبة تخدم أهالي الاحياء من كافة الفئات العمرية .