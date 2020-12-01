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الثلاثاء، 01-12-2020 12:33 م

الأمانة تعيد فتح شوارع لاكتمال أعمال تصريف المياه فيها

امانة-عمان-الكبرى


الوكيل الإخباري- أعادت أمانة عمان، بالتعاون مع إدارة السير فتح الشوارع الرئيسية في شارع عبدالله غوشة باتجاه السادس وشارع المطار باتجاه الثامن/ شارع زهران، بعد انجاز الاعمال المطلوبة للعبارة الصندوقية لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في شارع شهداء الحرم الإبراهيمي خلف فندق جينيفا.

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وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس رائد حدادين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن شبكة تصريف مياه الأمطار تربط شارع شهداء الحرم الإبراهيمي مع شارع زهران باتجاه الملكية، وستعالج مشاكل ارتفاع منسوب المياه التي يتم رصدها سنويا في شارع شهداء الحرم الابراهيمي، علما انه قد تم المباشرة في الأعمال في شهر أيلول الماضي، وتمت حسب الخطة المعدة مع اقتصار المدة الزمنية.


وأشار حدادين الى أن الأعمال المتبقية ليس لها تأثير على الحركة المرورية في الشوارع الرئيسة، وان نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 80 بالمئة.


 




 

 


 

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