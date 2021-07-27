الأمانة تكشف عن الخدمات المتوفرة في الباص سريع التردد

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان نصر الرحامنة إن الباص سريع التردد الذي سيتم تشغيل المرحلة الأولى منه اليوم الثلاثاء يقدم العديد من الخدمات لقاصديه.

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وأضاف الرحامنة لـ الوكيل الإخباري أن أبرز خدمة يقدمها الباص السريع هو تجاوز عائق الازدحامات المرورية في طرق العاصمة، حيث تختصر الكثير من الوقت على قاصدي هذه الخدمة للوصول إلى أعمالهم.

وأضاف الرحامنة أن الأمانة راعت بشكل أساسي ذوي الإعاقة خلال خدماتها المقدمة عبر وسيلة النقل الجديدة، حيث عملت على وضع آلية تسهل عملية صعود ونزول هذه الفئة بحرية مطلقة، دون أية قيود أو معوقات.

وأشار إلى الخدمات التي سيتمتع بها ركاب الباص سريع التردد، حيث وضعت الأمانة مواعيد دقيقة ومنتظمة لتنظيم حركة الباصات ضمن تواقيت ثابتة تمنح قاصدي الخدمة جدولة مواعيدهم حسب هذه المواعيد.

إضافة إلى خدمة المراقبة بواسطة الكاميرات الثابتو في كل الباصات السريعة، حيث تمنح الأمان للركاب من عدة نواحٍ، والرقابة على نظافة هذه الخدمة بشكل دوري ودقيق وشامل، وتوفير خدمة الإنترنت.







