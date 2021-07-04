الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة أن الأمانة قامت بتجهيز الأماكن الخاصة ببيع الأضاحي ، داخل حدود أمانة عمان .

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ولفت الرحامنة الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم العمل وفق الاشتراطات الصحية ، وعملا بالأمور اللوجستية ، من خلال تهيئة ساحات الحظائر المخصّصة من خلال دائرة التنفيذ في الأمانة .

وبيّن أنه سيكون هنالك أطباء بيطريين للإشراف على الأضاحي، وعلى الحظائر ، من خلال الرقابة الصحية المعتمدة ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال " تخصيص قطع أراضٍ للتجار ومربي الماشية من أجل عرض الأضاحي ، خطوة إيجابية ، لمنع البيع العشوائي ، داخل العاصمة ، الأمر الذي يسهل عملية السيطرة من الناحية البيئية والصحية على حدّ سواء ، منعا للمكاره ، كما سيتم العمل على تعقيم هذه المواقع ".

" كما أن مسلخ أمانة عمان على أتمّ الاستعداد ، لاستقبال الأضاحي للذبح ، من خلال توفير الاشتراطات الصحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي" ، وفق الرحامنة ، الذي لفت أن الأمانة لا تستوفي أي مبلغ مقابل تلك الخدمة .

وتحدّث عن الشروط التي يجب توافرها في أماكن بيع الأضاحي ، والتي تتمثّل في عدم تأثيرها على الحركة المرورية ، وأن لا تتجاوز مساحة الحظيرة الـ100 متر مربع ، عدا عن وجود مسافة لا تقل عن 10 امتار بين الحظيرتين ، وتطبيق الاشتراطات الشرعية ، والصحية للأضاحي .

ولفت إلى أنه إضافة إلى الشروط آنفة الذكر ، سيتم الالتزام بعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع ، وعدم مخالفة نظام المسالخ، وعدم إحداث مكاره صحية نتيجة لمخلفات الذبح.

أماكن بيع الأضاحي

وكشف الرحامنة حصريا لـ "الوكيل الإخباري" عن المناطق التي سيتم من خلالها بيع الحظائر ، وهي :

شفا بدران والجبيهة وأبو نصير..شارع ضيف الله الحمود ، مقابل مركز أمن شفا بدران ، مقابل المقبرة القديمة .

خريبة السوق.. شارع الستين /مقابل المتصرفية .

وداي السير (بدر الجديدة) ومرج الحمام.. حي الظهير /شارع نالتشك، الدمينة.

القويسمة (راس العين) ..شارع الجسور العشرة (شارع الشعائر).

النصر /شارع الحزام الدائري /من كاميرة مراقبة السرعة صعودا إلى جسر الصالحية.

ماركا.. شارع الملك عبد الله الأول /مقابل مستودعات الجيش.

زهران /بدر/ حي نزال /المقابلين (اليرموك).. شارع الأمير حسين

مسلخ الماضونة .. الماضونة