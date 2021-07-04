الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

الأحد، 04-07-2021 02:15 م

اشتراطات صحية خاصة

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

صورة
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة أن الأمانة قامت بتجهيز الأماكن الخاصة ببيع الأضاحي ، داخل حدود أمانة عمان .

اضافة اعلان

 

ولفت الرحامنة الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم العمل وفق الاشتراطات الصحية ، وعملا بالأمور اللوجستية ، من خلال تهيئة ساحات الحظائر المخصّصة من خلال دائرة التنفيذ في الأمانة . 

 

وبيّن أنه سيكون هنالك أطباء بيطريين للإشراف على الأضاحي، وعلى الحظائر ، من خلال الرقابة الصحية المعتمدة ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وقال " تخصيص قطع أراضٍ للتجار ومربي الماشية من أجل عرض الأضاحي ، خطوة إيجابية ، لمنع البيع العشوائي ، داخل العاصمة ، الأمر الذي يسهل عملية السيطرة من الناحية البيئية والصحية على حدّ سواء ، منعا للمكاره ، كما سيتم العمل على تعقيم هذه المواقع ".

 

" كما أن مسلخ أمانة عمان على أتمّ الاستعداد ، لاستقبال الأضاحي للذبح ، من خلال توفير الاشتراطات الصحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي" ، وفق الرحامنة ، الذي لفت أن الأمانة لا تستوفي أي مبلغ مقابل تلك الخدمة .

 

وتحدّث عن الشروط التي يجب توافرها في أماكن بيع الأضاحي ، والتي تتمثّل في عدم تأثيرها على الحركة المرورية ، وأن لا تتجاوز مساحة الحظيرة الـ100 متر مربع ، عدا عن وجود مسافة لا تقل عن 10 امتار بين الحظيرتين ، وتطبيق الاشتراطات الشرعية ، والصحية للأضاحي .

 

ولفت إلى أنه إضافة إلى الشروط آنفة الذكر ، سيتم الالتزام بعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع ، وعدم مخالفة نظام المسالخ، وعدم إحداث مكاره صحية نتيجة لمخلفات الذبح.

 

أماكن بيع الأضاحي

وكشف الرحامنة حصريا لـ "الوكيل الإخباري" عن المناطق التي سيتم من خلالها بيع الحظائر ، وهي : 

 

شفا بدران والجبيهة وأبو نصير..شارع ضيف الله الحمود ، مقابل مركز أمن شفا بدران ، مقابل المقبرة القديمة .

 

خريبة السوق.. شارع الستين /مقابل المتصرفية .

وداي السير (بدر الجديدة) ومرج الحمام.. حي الظهير /شارع نالتشك، الدمينة.

القويسمة (راس العين) ..شارع الجسور العشرة (شارع الشعائر).

النصر /شارع الحزام الدائري /من كاميرة مراقبة السرعة صعودا إلى جسر الصالحية.

ماركا.. شارع الملك عبد الله الأول /مقابل مستودعات الجيش.

زهران /بدر/ حي نزال /المقابلين (اليرموك).. شارع الأمير حسين 

مسلخ الماضونة .. الماضونة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1391928

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

121-092931-algeria-death-sentences_700x400

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

Untitled-1-105

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

6202130193015155353540

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

cbfab8f4-682d-4f58-a963-3ae70370d57a

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

دي

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط