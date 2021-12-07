الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

إلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 من القدوم

الثلاثاء، 07-12-2021 03:02 م

الأمانة تمدّد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير

السلطة-الفلسطينية-تبدأ-إجراءات-لدعم-المزارعين-


الوكيل الإخباري - مددت أمانة عمان الكبرى إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة عليها بنسبة 75 بالمئة وحتى نهاية العام 2022، بهدف تمكين القطاع الزراعي من إستدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة امانة عمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربه، وجرى خلالها المصادقة على مسودة النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان استناداً لاحكام المادة (11/ع) من قانون امانة عمان رقم 18 لسنة 2021.

وتوضح مسودة النظام الداخلي للمجلس آلية افتتاح الجلسة الاولى للمجلس، ونظام الجلسات، وتنظيم مناقشات المجلس وجلسات اللجان المنبثقة عنه، والتصويت على القرارات، وتنظيم حضور الجلسات، والمحافظة على النظام والأمن في المجلس، وإجازات الاعضاء.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0708 - Copy

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

122021218457331463474

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

1220216122817776810739

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

1I2A0933

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

whatsapp_image_2021-12-07_at_3.05.51_pm

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

مبنى رئاسة الوزراء

إلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 من القدوم

أخبار متعلقة
76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

6201922183623208894930

"الأمانة" تستورد 136 حافلة نقل جديدة لتعزيز اسطول "باص عمان"

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور