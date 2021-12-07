الأمانة تمدّد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير

الوكيل الإخباري - مددت أمانة عمان الكبرى إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة عليها بنسبة 75 بالمئة وحتى نهاية العام 2022، بهدف تمكين القطاع الزراعي من إستدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه.



جاء ذلك خلال جلسة لجنة امانة عمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربه، وجرى خلالها المصادقة على مسودة النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان استناداً لاحكام المادة (11/ع) من قانون امانة عمان رقم 18 لسنة 2021.



وتوضح مسودة النظام الداخلي للمجلس آلية افتتاح الجلسة الاولى للمجلس، ونظام الجلسات، وتنظيم مناقشات المجلس وجلسات اللجان المنبثقة عنه، والتصويت على القرارات، وتنظيم حضور الجلسات، والمحافظة على النظام والأمن في المجلس، وإجازات الاعضاء.

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