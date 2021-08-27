الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 12:19 م

الأمانة تنذر 2357 منشأة مخالفة خلال شهر

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الوكيل الاخباري - انذرت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى 2357 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية منذ 25 تموز الماضي، ولغاية 25 آب الجاري، خلال 17330 زيارة تفتيشية.

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وبلغت عدد الإجراءات القانونية المتخذة وفق بيان اصدرته اليوم، 3769 منها 766 مخالفة وإغلاق لعدم الالتزام بأوامر الدفاع و 476 مخالفات صحية ومهنية.

فيما بلغت الاغلاقات الصحية والمهنية 170 اغلاقا لمنشأة اقتصادية.

 

ووفق البيان، تم المشاركة في 14 لجنة سلامة عامة و 21 لجنة سياحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

-- (بترا)

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