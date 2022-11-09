الأمانة تنشر مسار خطّي الباص سريع التردد

الوكيل الاخباري - نشرت أمانة عمّان الكبرى مسار خطّي الباص سريع التردد في العاصمة عمّان.



وينطلق الخط رقم 1 (مجمع المحطة – المنارة) في رحلة الذهاب من مجمع المحطة، ويسير في: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، شارع الفروسية، شارع السيدة هاجر، شارع صبرا وشتيلا ، ميدان النصر، شارع ابن منظور، شارع شداد بن أوس، شارع الفلاح، شارع مسعود بن الأسود، شارع أبو طالب، شارع الحر بن عبدالرحمن، وصولا إلى حديقة الشهيد.



وفي الإياب، يعود الخط رقم 1 من حديقة الشهيد، مرورا بـ: شارع الحر بن عبدالرحمن، شارع بلاطة، شارع المنارة، شارع عبدالله بن أبي الجهم، شارع أبو طالب، ميدان النصر، شارع صبرا وشتيلا، شارع السيدة هاجر، شارع الفروسية، شارع الملك عبدالله الأول، ويحط في مجمع المحطة.

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