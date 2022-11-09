الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على 8 أشخاص حاولوا القيام بأعمال شغب عقب مباراة بإربد

الأمانة تنشر مسار خطّي الباص سريع التردد

جولة تفقدية لموقع سوق الحلال الجديد في الرصيفة

الأرصاد تكشف تطورات الحالة الجوية للأيام القادمة

محاضرة بعنوان الثقافة من الاستهلاك إلى الإنتاج في ثقافة المفرق

1733 مخالفة بيئية في الزرقاء منذ بداية العام الحالي

دورة حول الزراعة المائية الذكية في البلقاء

بدء أعمال إنشاء مدرسة النهضة في الرمثا بكلفة 4 ملايين دينار

بحث التعاون بين بلدية المفرق وبرنامج دعم البلديات

وفاة مواطن بحادث دهس في عمان

الأربعاء، 09-11-2022 11:35 م

الأمانة تنشر مسار خطّي الباص سريع التردد

1120221919506876740


الوكيل الاخباري - نشرت أمانة عمّان الكبرى مسار خطّي الباص سريع التردد في العاصمة عمّان.

وينطلق الخط رقم 1 (مجمع المحطة – المنارة) في رحلة الذهاب من مجمع المحطة، ويسير في: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، شارع الفروسية، شارع السيدة هاجر، شارع صبرا وشتيلا ، ميدان النصر، شارع ابن منظور، شارع شداد بن أوس، شارع الفلاح، شارع مسعود بن الأسود، شارع أبو طالب، شارع الحر بن عبدالرحمن، وصولا إلى حديقة الشهيد.

وفي الإياب، يعود الخط رقم 1 من حديقة الشهيد، مرورا بـ: شارع الحر بن عبدالرحمن، شارع بلاطة، شارع المنارة، شارع عبدالله بن أبي الجهم، شارع أبو طالب، ميدان النصر، شارع صبرا وشتيلا، شارع السيدة هاجر، شارع الفروسية، شارع الملك عبدالله الأول، ويحط في مجمع المحطة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




كما ينطلق الخط رقم 2 (مجمع المحطة – صالحية العابد-المغيرات) في رحلة الذهاب من مجمع المحطة، ويسير في: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، إشارة المحطة، يمين شارع الفروسية، يسار شارع رام الله، يسار شارع الطيبة، يمين شارع يزيد بن عبدالملك، يسار شارع إمام الحرمين، يسار شارع الفاو، يمين شارع علي عودة، يمين شارع الحزام، إشارة نادي السباق الالتفاف والعودة باتجاه شارع الحزام الدائري، يمين شارع محمد المفتي، يمين شارع عباد البرايسه، شارع فالح البرايسه، شارع عبدالكريم البرايسه، شارع صالحية العابد (المسجد الإبراهيمي)، ميدان صالات بادي، الإشارة الضوئية مدخل إسكان الكوكا كولا، الالتفاف والعودة والتوقف بالقرب من شركة أنهار المجد للتسويق.

وفي الأياب يعود الخط رقم 2 من منطقة المغيرات، مرورا بـ: إسكان التطوير، مسجد عمر بن الخطاب، صالحية العابد، شارع عبدالكريم العابد البرايسه، شارع فالح البرايسه، شارع عابد البرايسه، شارع محمد المفتي، شارع الحزام الدائري، الالتفاف والعودة باتجاه نادي السباق، شارع الفاو، شارع إمام الحرمين، شارع يزيد بن عبدالملك، شارع الطيبة، شارع رام الله، شارع الفروسية، شارع الملك عبد الله الأول، ويحط في مجمع المحطة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

الامن العام : القبض على 8 أشخاص حاولوا القيام بأعمال شغب عقب مباراة بإربد

ww

جولة تفقدية لموقع سوق الحلال الجديد في الرصيفة

0CV8m7JcDQjZn8BPQooQjmkYCgz3fjYDGer0POtR

محاضرة بعنوان الثقافة من الاستهلاك إلى الإنتاج في ثقافة المفرق

ww

1733 مخالفة بيئية في الزرقاء منذ بداية العام الحالي

w

دورة حول الزراعة المائية الذكية في البلقاء

w

بدء أعمال إنشاء مدرسة النهضة في الرمثا بكلفة 4 ملايين دينار

أخبار متعلقة
920195182453402018065

ازمات مرورية خانقة في عمان

589175631

الكهرباء الأردنية: تقليم 21 ألف شجرة استعداداً لفصل الشتاء

1202120194030227101992

توقف ضخ المياه 52 ساعة عن مناطق في عمان والسلط - اسماء

10202220215320767627549

محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

99432518_2868185246636867_9037578705181868032_n

وزارة الشباب ومجلس محافظة العاصمة يبحثان التعاون

8202231201426310016233

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء