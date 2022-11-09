الأمانة تنشر مسار خطّي الباص سريع التردد

الوكيل الاخباري - نشرت أمانة عمّان الكبرى مسار خطّي الباص سريع التردد في العاصمة عمّان.
وينطلق الخط رقم 1 (مجمع المحطة – المنارة) في رحلة الذهاب من مجمع المحطة، ويسير في: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، شارع الفروسية، شارع السيدة هاجر، شارع صبرا وشتيلا ، ميدان النصر، شارع ابن منظور، شارع شداد بن أوس، شارع الفلاح، شارع مسعود بن الأسود، شارع أبو طالب، شارع الحر بن عبدالرحمن، وصولا إلى حديقة الشهيد.
وفي الإياب، يعود الخط رقم 1 من حديقة الشهيد، مرورا بـ: شارع الحر بن عبدالرحمن، شارع بلاطة، شارع المنارة، شارع عبدالله بن أبي الجهم، شارع أبو طالب، ميدان النصر، شارع صبرا وشتيلا، شارع السيدة هاجر، شارع الفروسية، شارع الملك عبدالله الأول، ويحط في مجمع المحطة.
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كما ينطلق الخط رقم 2 (مجمع المحطة – صالحية العابد-المغيرات) في رحلة الذهاب من مجمع المحطة، ويسير في: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، إشارة المحطة، يمين شارع الفروسية، يسار شارع رام الله، يسار شارع الطيبة، يمين شارع يزيد بن عبدالملك، يسار شارع إمام الحرمين، يسار شارع الفاو، يمين شارع علي عودة، يمين شارع الحزام، إشارة نادي السباق الالتفاف والعودة باتجاه شارع الحزام الدائري، يمين شارع محمد المفتي، يمين شارع عباد البرايسه، شارع فالح البرايسه، شارع عبدالكريم البرايسه، شارع صالحية العابد (المسجد الإبراهيمي)، ميدان صالات بادي، الإشارة الضوئية مدخل إسكان الكوكا كولا، الالتفاف والعودة والتوقف بالقرب من شركة أنهار المجد للتسويق.
وفي الأياب يعود الخط رقم 2 من منطقة المغيرات، مرورا بـ: إسكان التطوير، مسجد عمر بن الخطاب، صالحية العابد، شارع عبدالكريم العابد البرايسه، شارع فالح البرايسه، شارع عابد البرايسه، شارع محمد المفتي، شارع الحزام الدائري، الالتفاف والعودة باتجاه نادي السباق، شارع الفاو، شارع إمام الحرمين، شارع يزيد بن عبدالملك، شارع الطيبة، شارع رام الله، شارع الفروسية، شارع الملك عبد الله الأول، ويحط في مجمع المحطة.
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