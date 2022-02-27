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الأحد، 27-02-2022 03:56 م

الأمانة تنظم معرض صور عمّانية ضمن فعاليات يوم المدينة

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الوكيل الإخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى في جاليري راس العين، اليوم الأحد، المعرض الفني "صور عمّانية"، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، وذلك ضمن برنامج فعاليات يوم مدينة عمان الذي يصادف في الثاني من آذار المقبل.

وقال نائب رئيس لجنة الأمانة زياد الريحاني خلال افتتاحه المعرض، إن اللوحات المعروضة وعددها 45، تعتبر موروثا ثقافيا يوثق المكون التراثي العمّاني من مبان ومواقع تزخر بها المدينة، إلى جانب الأزياء التراثية، والأدوات المستخدمة، فضلا عن مشاهد جوية لعمان بتفاصيلها العمرانية والخدمية المعاصرة.

واستمع الريحاني من رئيس الجمعية، وائل حجازين خلال تجواله في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، ويرافقه مدير مدينة عمان احمد الملكاوي، الى إيجاز عن اللوحات المعروضة.

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