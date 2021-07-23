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الجمعة، 23-07-2021 11:43 م

الأمانة تنفذ تدريبات للسائقين في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي للباص السريع

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، الجمعة، إن الأمانة نفذت تدريبات لسائقين في شارع الملكة رانيا في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي للباص سريع التردد.

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وأوضح الرحامنة عبر "المملكة"، أن مسار التشغيل التجريبي للباص سريع التردد سينطلق من محطة صويلح نحو جسر المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم إشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة وصولا للدوار الخامس ووادي عبدون ثم محطة المتحف في منطقة رأس العين.


وتُحدد الأمانة موعد انطلاق التشغيل التجريبي وعدد الحافلات المشاركة بشكل لاحق.

 




 

 


 

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