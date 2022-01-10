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الإثنين، 10-01-2022 10:58 ص

الأمانة تنفذ حوالي 200 ألف جولة تفتيشية ميدانية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - نفذت دائرة الرقابة الصحية والمهنية التابعة لقطاع الشؤون الصحية والزراعة في أمانة عمان خلال العام الماضي، حوالي 209552 جولة ميدانية من خلال مراكز التفتيش، مقارنة مع 98758 جولة خلال العام الذي سبقه 2020.اضافة اعلان


وبحسب مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي، حررت الدائرة الرقابية 37662 إجراء قانونيا، تضمنت 28419 انذارا و7324 مخالفة صحية ومهنية و1919 اغلاقا صحيا ومهنيا، ومعالجة 16699 شكوى إلكترونية، وإتلاف 85943 لترا من العصائر خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الهوادي أصحاب المؤسسات والمحال التجارية الالتزام بالإشتراطات الصحية والمهنية كافة وأوامر الدفاع النافذة؛ حرصا على سلامة المواطنين وتجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 




 

 


 

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