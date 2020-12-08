الأمانة توضح حول دفع مخالفات السير

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة ، أنه بإمكان السائقين دفع مخالفاتهم من خلال مكاتب خاصة لـ(آي فواتيركم) ، لافتا أنها غير تابعة للأمانة .

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ولفت الرحامنة ، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأشخاص غير القادرين على الدفع إلكترونياً بإمكانهم الدفع في مواقع ( آي فواتيركم ) المعتمدة الخاصة .

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، أعلنت أنه يجري العمل على إنشاء محطة جديدة متحركة من أجل تقديم خدمة الفحص العملي والنظري لتضاف إلى باقي الخدمات التي تقدمها محطات الترخيص المتنقلة.





وبينت إن عملية استيفاء المخالفات من خلال المواقع الموجودة داخل إدارة الترخيص توقفت ، وسيصبح الدفع عن طريق الدفع الالكتروني ، تحقيقا للرؤى الملكية السامية.



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