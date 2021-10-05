الأمانة توقع اتفاقية لإعادة تأهيل موقع بركة البيبسي

الوكيل الإخباري - وقعت أمانة عمان الكبرى وائتلاف شركة الاتحاد الخليجي السعودية ومجموعة تيراتست الإسبانية صباح اليوم اتفاقية إعادة تأهيل موقع بركة البيبسي - المرحلة الأولى بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" .

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وعبّر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال توقيعه الاتفاقية مع رئيس الإئتلاف المهندس أحمد صلاح عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي أرق المواطنين لمدة تزيد عن الأربعين عاماً.

ولفت إلى أن جميع الأردنيين يترقبون رؤية المشروع على أرض الواقع ورؤية الحل الجذري لهذا الموقع البيئي الحرج، مثمنا شركاء الأمانة وفريق عمل الأمانة على جهودهم الحثيثة في تصميمه والعمل على إخراجه إلى أرض الواقع .



وشكر رئيس الائتلاف المهندس أحمد صلاح أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودهم في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي، واعداً بتنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية والبيئية .



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع معالجة الوضع البيئي القائم والتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة بصورة جذرية ونهائية. فيما تتضمن المرحلة الثانية التي سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من تهيئة الموقع على إنشاء متنزه بيئي متكامل (Archeological Park) يعمل كرافعة حضرية وبيئية واجتماعية للموقع والمجتمع المحلي، تسهم بتحويل الموقع من بؤرة سلبية إلى بؤرة إيجابية تحقق مفهوم التنمية الشاملة وتنسجم والتوجهات العالمية في حماية البيئة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .



ويتكون المشروع من خط ناقل لبركة البيبسي بطول 1400 متر وبقطر 2400 ملم يتميز بتنفيذ تكنولوجيا "Micro Tunneling" في حفر 20 – 30 متر تحت منسوب الأرض الطبيعية دون إزعاج للسكان المحيطين بالبركة وذلك لتوصيل مياه الأمطار التي تتجمع حالياً ضمن منطقة بركة البيبيسي إلى سيل الزرقاء وبالتالي إلى سد الملك طلال، بهدف إزالة الأخطار البيئية الناتجة عن تجمع مياه الأمطار الحالي واختلاطها بالمياه العادمة القادمة من مخيم حطين .



ويشمل المشروع عبّارة مزدوجة بطول 600 متر، وعبارة أخرى بطول 120 متر، وخزان مياه عادمة لتجميع المياه العادمة التي تم توصيلها بشكل غير قانوني على خطوط تصريف مياه الأمطار، وخزان مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب لاستخدامه مستقبلاً في المرحلة الثانية في ري الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى غرفة مضخات .



كما يتضمن المشروع الذي تقدر تكلفته باثني عشر مليوناً؛ عمل طبقة من التربة الطينية تعمل كحاجز لمنع تسرب مياه الأمطار ومياه الري لحوض المياه الجوفية عمان – الزرقاء، يتبعه أعمال ردم البركة تجهيزاً لزراعتها ضمن المرحلة الثانية من المشروع .



و تم طرح وإحالة عطاء إعادة تأهيل بركة البيبسي حسب تعليمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المموِّل للمشروع، وتكليف شركة المستشار للهندسة انجيكون بإعداد الدراسات الهندسية والفنية والبيئية للمشروع وتحضير التصاميم الأولية ووثائق العطاء الفنية الخاصة بالتنفيذ .



وحضر توقيع الاتفاقية عدد من ممثلي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية والائتلاف وشركة انجيكون الاستشارية، ونائب رئيس لجنة الأمانة المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي وعدد من نوابه والمدراء التنفيذيون المعنيون بالمشروع .