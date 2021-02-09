الأمانة : خصومات تشجيعية على ضريبة المسقفات

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خصم تشجيعي بنسبة 8% من ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة (على بند المسقفات فقط) في حال تسديدها خلال شهري كانون ثاني وشباط من كل عام.



وقالت الامانة، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، إن هذا الخصم لا يشمل ضريبة المعارف أو مساهمة الصرف الصحي.



وبينت أنه يمكن الدفع الكترونياً من اي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة:



- موقع أمانة عمان www.amman.jo



- إي فواتيركم



- من حسابك البنكي



- البطاقات الإئتمانية



- محافظ الموبايل الالكترونية



كما يمكن تسديدها نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

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