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الثلاثاء، 23-03-2021 12:31 م

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

امان
أرشيفية


الوكيل الإخباري- قررت أمانة عمان الكبرى منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني السكنيّة والزراعيّة داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم القطعة) سواءً كانت مستغلّة من مالكها أو مؤجّرة، وبنسبة (10%) في حالة الدّفع النقدي، و(15%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

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كما شمل قرار الأمانة منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني التجاريّة والصناعيّة ومتعدّدة الاستعمالات والمنشآت السياحيّة والاستثماريّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم القطعة)، بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي في حال الدّفع النقدي أو الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.


وتضمّن أيضاً الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.


كما سمح القرار بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية يوم 30/6/2021م، مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.


أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتّبة عليهم لعام 2020، ولا يترتّب عليهم ذمم تخصّ السنوات ما قبل 2020م، خلال الفترة من 1/1/2020م وحتى 8/6/2020 فيتمّ منحهم الخصم الأوّل والثاني أعلاه في بداية عام 2021م، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.


في حين أنّ المكلّفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة عليهم من تاريخ 1/1/2021م وحتى تاريخ صدور القرار، فيتمّ منحهم الخصم الذي ينطبق عليهم، في البندين الأوّل والثاني في بداية العام.


وفيما يخصّ رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء منح خصم للمكلّفين بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.


كما تمّ منح خصم على أثمان فضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، بالإضافة إلى السّماح بتقسيط رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.


وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء إعفاء مستأجري أملاك البلديّات وأمانة عمّان بنسبة (25%) من الأجور المترتّبة عليهم عن المبالغ المسدّدة حتى نهاية يوم 30/6/2021.



 




 

 


 

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