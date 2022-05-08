الأمانة: ذبح ومعاينة نحو 51 ألف رأس غنم في رمضان

الوكيل الإخباري - تعاملت دائرة المسالخ في أمانة عمّان الكبرى مع 50927 رأس من الأغنام و2016 رأس من الأبقار حيث تم ذبحها ومعاينتها بالإضافة لذبح وتجهيز 946977 طير من الدواجن خلال شهر رمضان المبارك، وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة إنه تمت معاينة نحو 307 طن لحوم مبردة مستوردة طازجة، وكذلك معاينة 1442 طن لحوم مستوردة طازجة مفرغة من الهواء الفاكيوم، بالإضافة إلى معاينة 228 طن أسماك طازجة مبردة.

وأضاف أن الدائرة قامت بذبح ومعاينة 5159 رأس من الأغنام و154 رأس من الأبقار خلال عطلة العيد، بالإضافة إلى معاينة 62 طن لحوم مبردة مستورد طازجة، ومعاينة 393 طن لحوم مستوردة طازجة مفرغة من الهواء الفاكيوم، ومعاينة 39 طن أسماك طازجة مبردة.