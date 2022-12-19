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الإثنين، 19-12-2022 10:13 ص

الأمانة: صرف بطاقات دعم النقل العام نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد السريحين على أن صرف بطاقات الدعم النقدي للنقل العام بأنماطه كافة داخل حدود الHمانة سيكون نهاية هذا الأسبوع.

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وأضاف السريحين، عبر Yذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن صرف الدعم في سيكون مع بداية العام المقبل، موضحاً إن الدعم سيكون عبر بطاقات تعبئة محروقات وبواقع 50 ديناراً للتكسي الأصفر والسرفيس و110 دنانير للحافلات المتوسطة، مشيراً أن  الصرف سيكون عن الشهور الثلاثة التي تسبق العام المقبل.


ونوه إلى أن الفريق المختص في أمانة عمان الكبرى يعمل مع شركة تسويق المنتجات البترولية شركة جوبترول العاملة مع الأمانة لغايات إصدار بطاقات الدعم على أن يتم شحن البطاقة بداية كل شهر ولمدة 3 أشهر من خلال محطات المعتمدة حيث لدى الشركة 120 محطة محروقات داخل حدود امانة عمان منها 102 محطة تقبل الدفع بالبطاقة الالكترونية.


ولفت السريحين بأن هذا الدعم يستفيد منه 15 ألف مركبة عمومي، منوهاً بأن  بطاقات دعم التكسي الأصفر ستكون عن طريق مكاتب التكسي، وتوزيع بطاقات الحافلات المتوسطة والسرافيس عبر محطات الانطلاق


 




 

 


 

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